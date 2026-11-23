在哥伦比亚塞萨尔省拉哈瓜-德伊比里科市，无人机和爆炸物袭击了一处营部。此次袭击发生在周六晚间，造成一名军人死亡，另有至少12人受伤，Breaking Defense报道。

一系列无人机袭击

这并非近几个月来首起此类事件。本月早些时候，无人机向玻利瓦尔省圣罗莎德尔苏尔的一处军事基地投掷爆炸物，造成三名士兵死亡。10月，瓜皮河上的第42海军陆战队河流营一艘船只遭到类似袭击：一名海军陆战队员死亡，另有四人受伤。

9月，考卡山谷地区的一部民用雷达受损，据报道，一架载有爆炸物的无人机撞上了该雷达。据Caracol Radio称，在总统阿韦拉多·德拉埃斯普列利亚任期的头100天内，该国至少发生了93起无人机袭击。在此期间死亡的26名军人中，至少11人是无人机投下的爆炸物的受害者。

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对反无人机防护的需求

哥伦比亚军方已经拥有一些应对无人机的手段。11月8日，国防部发布了军人使用信号干扰枪的照片，并表示，他们在乔科省成功使一架无人机失效，以防止其向士兵投掷手榴弹。

与此同时，该媒体的一名消息人士、哥伦比亚陆军前上校表示，前线地区的部队往往缺乏针对无人系统的防护。他认为，武装部队需要固定式和移动式反无人机系统。美国前助理国防部长西半球事务副助理丽贝卡·比尔·查韦斯也强调，除技术手段外，哥伦比亚还需要加强情报工作，以识别供应和改装无人机并培训操作员的网络。

11月8日，哥伦比亚国防部还报告称，缴获了一处武器库，该部门称其属于Clan del Golfo组织。缴获物品包括一架无人机和35枚经过改装、可由其投掷的手榴弹。

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