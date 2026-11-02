哥伦比亚前M-19游击运动指挥官、政治人物、1991年国民制宪大会三名联席主席之一安东尼奥·纳瓦罗·沃尔夫去世，享年78岁。他的家人确认其于11月1日去世，《The Rio Times》报道。

家属在一份声明中表示，纳瓦罗·沃尔夫于哥伦比亚时间14时42分去世。亲属称他为“和平之人”，并请求外界在他们哀悼期间尊重其隐私。家属没有透露死因及其去世地点。告别仪式的细节原定于11月2日公布。

从M-19到政坛

安东尼奥·纳瓦罗·沃尔夫于1948年7月9日出生在哥伦比亚西南部纳里尼奥省帕斯托市。他在德尔瓦耶大学获得卫生工程专业学历，之后在英国拉夫堡大学接受研究生教育。

20世纪70年代，他加入了M-19——一个哥伦比亚游击武装组织。纳瓦罗·沃尔夫成为该组织的第二指挥官，并在1984年至1985年与当局谈判期间协调该组织的谈判委员会。

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1985年，他在卡利市的一次手榴弹爆炸中失去了一条腿。M-19与维尔希利奥·巴尔科总统领导的政府达成和平协议，并于1990年3月解除武装。1990年4月，该运动领导人卡洛斯·皮萨罗遇害后，纳瓦罗·沃尔夫成为M-19的总统选举候选人，并位列第三。

参与制定宪法

1990年，纳瓦罗·沃尔夫担任卫生部长。次年，他成为国民制宪大会三名联席主席之一，该大会制定了哥伦比亚现行宪法。

此后，他曾担任帕斯托市长、来自波哥大的众议院议员、参议员、纳里尼奥省省长以及波哥大政府秘书。在其政治生涯后期，他与绿党联盟有关联。

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