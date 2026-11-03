哥伦比亚发生连环爆炸，造成5人死亡，其中包括一名两个月大的婴儿。该国总统阿韦拉多·德拉埃斯普列利亚表示，据《明镜周刊》报道。

普拉纳达斯的爆炸

伤亡最严重的是该国中部托利马省的普拉纳达斯镇。当地有4人死亡，其中包括一名婴儿。根据省政府的数据，另有18人受伤，177栋住宅受损。

托利马省政府表示，普拉纳达斯共发生了3起爆炸装置爆炸事件。据其称，周日晚上，一辆装有爆炸物的卡车在该市镇一处陆军基地附近爆炸。医院和数栋住宅也因此受损。

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普拉纳达斯市长胡安·卡米洛·韦赫向当地电视台表示，许多伤者被送往一所学校，并在那里接受医疗救治。他还称，这次袭击使医院的患者和医务人员面临危险。

当局声明

托利马省政府将此次袭击归咎于前FARC反叛组织的异见团体。德拉埃斯普列利亚总统称袭击者为“毒品恐怖分子”，但未说明具体涉及哪些组织。

在乌伊拉省阿尔赫西拉斯镇发生的另一起袭击中，一名警察死亡。警察和民众也有人受伤。考卡省还发生了其他袭击。总统表示，计划加强安全部队并实施特别措施，以防止新的袭击并恢复对这些地区的控制。

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