哥伦比亚库库塔市发生枪击案，国家警察预备役少校、前市政府秘书以及有意参加市长选举的米格尔·阿曼多·卡斯特利亚诺斯·塞拉诺遭枪杀。袭击发生于10月26日白天，地点在埃尔波尔蒂科地区西环路一座加油站附近。

据《The Rio Times》报道，卡斯特利亚诺斯下车与一名骑摩托车的男子交谈后遭枪杀。执法部门将该事件描述为由职业杀手实施的袭击。与卡斯特利亚诺斯同行的一名未成年人没有受伤。

袭击事件调查

库库塔大都会警察局和市政府证实了这起事件。目前尚未有关于此案逮捕行动的消息，调查仍在进行中。

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北桑坦德省安全秘书豪尔赫·金特罗宣布，提供有助于调查的信息者将获得5000万哥伦比亚比索的悬赏。这约合1.6万美元。当局没有公布涉嫌参与袭击的人员姓名。

卡斯特利亚诺斯的职业生涯

卡斯特利亚诺斯曾担任库库塔政府秘书——负责该市安全和内部事务的官员——直至2026年1月辞职。在此之前，他在哥伦比亚国家警察部门服役超过21年，并以少校军衔转入预备役。他也是前参议员哈伊罗·卡斯特利亚诺斯的兄弟。

库库塔是北桑坦德省的行政中心，位于委内瑞拉边境附近。袭击发生在一条通往洛斯帕蒂奥斯市镇和布卡拉曼加市方向的道路上。

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