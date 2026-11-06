11月1日，49岁的墨西哥联邦法官路易斯·贝尼特斯·阿尔坎塔拉在哥伦比亚被拘留。美国已请求引渡他，据美国官员称，他被指控在一起涉嫌收受毒贩200万美元的案件中涉案，Mexico News Daily报道。

美国指控

美国官员称，贝尼特斯因作出有助于加拿大人安德鲁·克拉克获释的裁决而收受钱款。美国官员称，克拉克是一个跨国犯罪组织中影响力第二大的人物；据美国方面称，该组织由前加拿大奥运单板滑雪运动员瑞安·詹姆斯·韦丁领导。

克拉克于2024年10月在墨西哥因美国提出的贩毒、谋杀和谋杀未遂指控被拘留。美国于同年11月提出引渡请求。美国官员称，贝尼特斯主持了引渡程序，并于2025年2月作出直接促成克拉克获释的裁决。

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九项指控

数日后，克拉克再次被拘留，随后被引渡至美国。在那里，他被控多项罪名，包括分销和持有可卡因及甲基苯丙胺、参与持续性犯罪活动，以及与谋杀和谋杀未遂有关的罪行。

美国大陪审团以九项犯罪后协助罪名起诉贝尼特斯。美国司法部还指控他协助贩毒和谋杀。若被判有罪，这名法官每项罪名最高可能面临15年监禁。该报称，他是首位被美国起诉的墨西哥联邦法官。

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