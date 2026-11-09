波兰宪法法庭的部分员工决定成立独立自治工会“团结”分支机构。Polsat News报道称，消息援引自tysol.pl门户网站。该倡议的参与者表示，在该机构近期发生事件后，他们担忧劳动权利是否得到保障以及就业稳定性。

对劳动问题的担忧

周日，有人宣布计划在宪法法庭成立工会分支机构。周一，倡议发起人向tysol.pl解释称，由于法庭主席被免除履行公务职责，他们担心自己的权利可能受到侵犯。

该倡议的代表强调，代表雇主——宪法法庭——开展劳动法领域的行动，应由其主席博格丹·希文奇科夫斯基或由其授予相应权限的人员执行。在他们看来，该机构现任领导层无法保证员工劳动权利得到遵守。

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倡议发起人的立场

员工还表示担忧法庭内部的混乱，他们认为这可能影响该机构的工作质量。他们注意到安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡的行为：在2026年10月31日夜间发生事件后，她公开表示接管法庭工作的领导职责，随后开始就劳动关系和工作组织问题采取行动。

倡议发起人称，科尔温-皮奥特罗夫斯卡权限的法律依据和范围引发严重质疑。他们表示，员工已处于一场权限争议的中心，并面临有关已作决定效力及自身职业状况稳定性的不确定性。该分支机构的临时委员会未透露有多少比例的员工决定加入正在成立的组织。

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