哥伦比亚大学研究人员分析了小鼠大脑皮层43个区域中单个神经元活动的记录，并得出结论：大多数这类细胞并不只具有单一的狭窄功能。正如ScienceDaily报道，神经元通常能够对不同类型的信息作出反应，尽管专门化细胞也存在。

来自43个皮层区域的记录

研究人员在分析中使用了国际脑实验室联盟的数据。他们聚焦于执行相同任务的小鼠，以便在相同的实验条件下比较细胞活动。此前，对这一问题的研究在动物种类、大脑区域和任务性质方面往往不同，因此对神经元专门化得出了不一致的结论。

与此同时，这项工作发现了皮层区域之间的差异。在初级感觉区域，包括处理视觉信息的区域，神经元更常表现出专门化反应。在皮层其他区域，单个细胞的活动更加多样。

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不同细胞以各自的方式处理信息

作者指出，大脑的区域组织仍然得以保留：根据神经元在执行任务时的反应，可以高精度确定其属于哪个功能模块。然而，属于这样的模块并不意味着该细胞只对一种特征作出反应。此外，大多数神经元的活动模式很少重复其他细胞的模式。

研究人员认为，单个神经元可以同时对物体的颜色和形状等作出反应。这类细胞的集合形成多维表征，使大脑能够区分物体的多种属性，并将神经活动的组合重复用于不同任务。

题为Rarely categorical and highly separable: how neural representations change along the cortical hierarchy的文章发表在《Nature》期刊上。接下来，该团队计划与加州理工学院的一个研究小组合作，检验人类神经元是否具有类似特性，并弄清细胞专门化程度是否取决于具体任务的要求。

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