克拉科夫枪击事件后外科医生救助伤者——RMF24

在波兰克拉科夫，两名外科医生——马特乌什·维尔达克医生和米哈尔·彭济维亚特尔教授——在斯特拉多姆斯卡街与迪特拉街交叉路口发生枪战后，救助了受伤的警察和袭击者。这两名医护人员目睹了警方追捕行动的结束，RMF24报道。

现场救助

据彭济维亚特尔教授介绍，他和维尔达克当时正与家人在交叉路口附近的一家餐厅用午餐。听到枪声后，他们躲进了一家药店。枪声停止后，医生们跑去救助伤者。

彭济维亚特尔表示，两名警察均保持清醒，胸部有枪伤。袭击者腹部、大腿和胸部也受了伤，医生称其同样保持清醒。此外，一名恰好处于火线上的路过司机头部受伤；这名外科医生称其伤势严重。

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其他医护人员和警察参与救助

维尔达克照料了其中一名受伤警察：他用自己的外套盖住对方，并为其包扎伤口。警察向医护人员提供了敷料，以止住出血。一名受过医疗培训的警察和一名女医生也参与了救助。

据RMF24报道，16名伤者被送往克拉科夫的六家医院。其中一人伤势严重，袭击者的状况被评估为危急。检察机关已就具有恐怖主义性质的行为展开调查。

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