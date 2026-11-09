克拉科夫枪击事件后取消独立日跑步活动——RMF24

在波兰克拉科夫，原定于11月11日举行的传统克拉科夫独立跑将不会以惯常形式在市中心举行。组织者在周六发生枪击事件后取消了这项大型活动，理由是安全考量以及举办活动所需服务力量可能不足。

参与者安全

据RMF24报道，举办有数千人参加的跑步活动需要警察、市政卫队和消防部门参与。组织者推测，在最近的悲剧事件之后，这些部门的工作人员可能会被派往执行与克拉科夫居民安全有关的其他任务。

与此同时，组织者表示，他们没有收到服务部门拒绝为跑步活动提供保障的正式通知。不过，他们决定不在可用安保力量数量可能不足的情况下冒险举办活动。

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虚拟形式或推迟起跑

已注册的参与者获得了两个选项。第一个是在5公里或10公里距离参加虚拟跑步活动。参与者可在任何地点、方便的时间完成距离，但不得晚于11月14日。为此，必须提前登记起跑。

参与者还可以在规定指定的时间内，到MOS Zachód体育场的赛事迷你办公室领取参赛包。第二个选项是无需额外付费，将参赛资格转至下一届克拉科夫独立跑，该活动将于2027年举行。

必须在11月9日23:59前选择其中一个选项。未在此时间前告知决定的参与者将被自动登记参加虚拟跑步活动。

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