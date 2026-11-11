11月11日，波兰克拉科夫在周六发生于主集市广场的袭击事件后的哀悼最后一天，以更为简朴的仪式纪念国家独立日。当天结束前，市政旗帜将降半旗或系上黑丝带。据Polsat News报道，此次袭击造成6人死亡，另有15人受伤，其中包括两名警察。

该媒体报道称，这名24岁的袭击者周六驾车驶入广场，随后使用自动武器向随机路人开火。警察使用武器将其制止；该男子于周一早晨在医院死亡。

克拉科夫缩减仪式

10时，瓦维尔主教座堂将举行“为祖国祈祷”弥撒；中午，马泰伊科广场无名战士墓前将举行官方活动。参与者将奏唱国歌，并默默敬献花圈和鲜花。同时，部分军事仪式已被取消，包括仪仗队换岗、鸣礼炮、追思点名和阅兵。

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前一天，在通往主集市广场和小集市广场的街道上设置了临时钢筋混凝土路障，以限制汽车进入游客最常到访的地点。小波兰省已登记136场爱国、文化和体育活动。

华沙和什切青的活动

在华沙，主要国家仪式将于中午在无名战士墓前举行。此外，还计划举行第36届独立跑、独立游行，以及在城堡举行的“共同独立”民谣音乐会。由于相关活动，市中心将实施交通和停车限制。

在什切青，M/F Bursztyn Unity渡轮将举行命名仪式，波兰总理唐纳德·图斯克、部长和地方政府代表将参加。该艘近200米长的ro-pax型渡轮计划于11月18日开始在希维诺乌伊希切与瑞典于斯塔德之间定期航行。该船可运载250多辆卡车和拖车以及400名乘客。

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