Interia：克拉科夫第二名受伤警察已脱离昏迷

在波兰克拉科夫，一名在中央广场枪击事件后抓捕袭击者时受伤的第二名警察已脱离昏迷。克拉科夫地区检察院发言人托马什·瓦什丘克在Polsat News节目中表示，Interia报道。

受伤警察的情况

据该媒体报道，高级警员雅库布·库利克和阿图尔·莫兰斯基在抓捕袭击者时受伤。瓦什丘克表示，两名受伤的执法人员均已脱离昏迷。此前，小波兰省省长克日什托夫·扬·克莱查尔曾表示，其中一人已脱离药物诱导昏迷。

两名警察都接受了手术。他们的状况被评估为严重但稳定。Interia未说明两名执法人员中最后脱离昏迷的是哪一人。

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雅库布·库利克在加入警队前曾在第18别尔斯科空降营服役，并且是别尔斯科-比亚瓦市莱什奇内志愿消防队成员。第6空降旅代表呼吁有意者为这名受伤的执法人员献血。

中央广场枪击事件

枪击事件发生在周六下午的克拉科夫中央广场。据Interia消息，6人死亡，另有16人被送往医院，其中包括24岁的袭击者。

截至周日，16名伤者中仍有14人留在克拉科夫的医院。克拉科夫地区献血与血液治疗中心表示，其拥有足够的血液及血液成分储备，可满足所有患者的需求。

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