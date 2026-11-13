在经济合作与发展组织的38个国家中，2025年记录到610万名新增永久移民，较一年前的620万人减少1.6%。这是该指标连续第二年下降。

据Dawn报道，2025年合法人道主义移民大幅减少，较2024年下降26%。与此同时，劳动力移民增长13%。

部分国家的变化趋势

尽管总体下降，在经合组织国家长期定居的永久移民人数仍比2019年高出12%。在各个国家中，葡萄牙录得最大增幅，永久移民人数增长139%，达到313,600人。这与积压的居留许可申请获批有关。

西班牙在扩大居留政策后，该指标增长25%，达到460,500人。意大利的永久移民人数增长45%，达到248,800人，主要是由于家庭移民和劳动力移民。

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美国的永久移民人数下降14%，但该国仍以超过120万名永久移民位居经合组织国家之首。加拿大的该指标下降19%，至393,800人；英国则下降32%，至295,800人。

庇护申请减少

2025年，经合组织国家的庇护申请数量（不包括美国）为110万份。这比前一年减少22%，但比2019年的水平高出约10%。

根据2024年最新可获得的数据，印度是前往经合组织的移民流的主要来源国，超过中国和哥伦比亚。女性约占新增移民的46%。新抵达者中女性占比最高的是美国和爱尔兰，均为54%；瑞典为53%；以色列、智利、澳大利亚和新西兰均为52%。

经合组织指出，移民可以支持人口老龄化国家的长期生产率。经合组织就业、劳工和社会事务代理主任马克·皮尔逊表示，到2060年，该组织的劳动年龄人口可能减少8%。

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