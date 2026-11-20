研究人员发现，患有早期高级别浆液性卵巢癌及其前体病变——浆液性输卵管上皮内癌——的患者血液中，Tu-stroma RNA水平升高。这项发表在《自然·医学》上的研究结果在ScienceAlert的报道中有所介绍。

寻找早期信号

研究人员在血清中发现了Tu-stroma RNA，其中包括在细胞外囊泡中发现的这种RNA——细胞会释放这些微小颗粒，用于交换信号和排出物质。研究人员在此前的工作中确定，含有Tu-stroma的囊泡来源于卵巢癌细胞。科学家推测，这种RNA可能与为肿瘤扩散而准备健康细胞有关。

目前，卵巢癌高风险人群通过经阴道超声检查和检测CA-125蛋白的血液检测接受检查。然而，CA-125水平升高并不只会由癌症引起，而最终确认诊断需要活检。

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结果需要验证

该研究共有506名女性参与：232人患有不同阶段的卵巢癌，43人患有浆液性输卵管上皮内癌，88人有良性卵巢病变，另有143人为用于比较的健康参与者。

所有参与者的诊断在研究开始前就已知晓。因此，Tu-stroma检测尚未作为在真实条件下识别未诊断病例的方法进行测试。作者还记录到肺癌患者、部分子宫内膜异位症患者以及健康参与者中出现了个别假阳性结果。

研究人员强调，所得数据不会改变针对具有遗传风险人群的现行管理标准，包括对适合接受此类手术者预防性切除输卵管和卵巢的建议。目前也没有证据表明，更早发现这种癌前状态能够改善患者的结局。

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