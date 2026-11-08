据《每日新闻》报道，在南非夸祖鲁-纳塔尔省的44个市镇中，32个将举行联盟谈判，因为在地方选举后没有任何政党获得单独多数席位。该省按得票数计算的最大政党为uMkhonto Wesizwe（MK），获得了超过210万张选票，占34%，但在许多议会中将需要其他政党的支持。

市镇选举结果

根据初步结果，IFP在19个市镇位居第一，MK在17个市镇位居第一，非洲人国民大会（ANC）在5个市镇位居第一，民主联盟（DA）在3个市镇位居第一。同时，MK未能在eThekwini、Msunduzi、Newcastle、uMhlathuze、KwaDukuza和Ray Nkonyeni获得绝对多数。

在包括彼得马里茨堡的Msunduzi，MK在议会81个席位中获得31席，比取得多数所需席位少10席。ANC和DA各获得17席。在Newcastle，MK拥有71席中的23席；在包括理查兹湾的uMhlathuze，MK拥有71席中的27席。在Richmond，该党获得17席中的10席，并取得对该市镇的单独控制权，此前该市镇由ANC执政。

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各党立场

MK第一副主席杜杜扎内·祖马表示，该党不会仅为了组建政府而建立联盟，也不希望让那些据他所说被选民否决的力量重返执政。MK已成立一个由7名成员组成的谈判小组，由祖马领导。小组成员还包括托尼·延盖尼、达利·姆波富、威利斯·姆丘努、姆克索利西·帕卡蒂、林迪·姆察利和坦蒂·姆坦蒂博士。

达利·姆波富指出，如果无法达成符合其原则的协议，该党准备留在反对党阵营。ANC总书记菲基莱·姆巴卢拉则表示，正式的联盟谈判尚未开始，该党也不排除在反对党阵营开展工作的可能性。

对省级政府的可能影响

谈判将在夸祖鲁-纳塔尔联合政府的背景下进行。该政府由ANC、IFP、DA和NFP在2024年选举后组建。在省级层面合作的政党，可能会在个别市镇选择不同的政治安排。DA在该省的领导人迪恩·麦克弗森警告其他力量不要与MK合作，并表示地方层面的决定可能会在个别议会之外产生影响。

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