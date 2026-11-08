巴基斯坦奎达的俾路支省心血管疾病研究所（BICVD）项目已接近完工，该项目设有150张床位。俾路支省首席部长萨尔弗拉兹·布格蒂表示，该机构预计将于本月晚些时候开业。

据《黎明报》报道，BICVD董事会首次会议审议了收尾工作的进展、医疗设备、行政结构以及该机构的运营准备情况。董事会还批准任命心脏病专家贾拉勒·汗为研究所临时负责人。他将负责按照现代医疗标准为医院运营做好准备。

省内的诊断和治疗

布格蒂表示，建立该研究所旨在让俾路支省居民能够在省内接受现代化的心脏病诊断和治疗。这将减少患者前往其他省份寻求专业心脏病医疗服务的需求。

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首席部长还表示，BICVD将配备现代医疗设备，并由合格专家提供医疗服务。该机构计划建立高效的行政系统，为心脏病患者提供及时诊断、治疗和紧急救助。

卫星中心网络

在初始阶段，三家卫星中心预计将与医院一同投入运营。它们将提供基本医疗服务并确保及时诊断。

该省卫生部长巴赫特·穆罕默德·卡卡尔表示，在第二阶段，此类中心的网络计划扩展至所有专区行政中心。此外，计划在每个地区建立胸痛救治中心，为有心血管疾病症状的人提供紧急医疗服务和及时诊断。

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