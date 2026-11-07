昆士兰州15人完成羊毛分级课程——澳大利亚广播公司新闻

在澳大利亚昆士兰州朗里奇，15人完成了一项为期四周的羊毛分级课程。据澳大利亚广播公司新闻报道，由于该州羊毛行业缺乏此类工作人员，相关培训得以组织开展。

参与者包括剪羊毛工、牲畜销售代理、从事羊毛工作的人员和羊毛生产商。他们学习了根据颜色、纤维特性、细度、质地和类型对羊毛进行分级。在期末考试中，参与者必须按照均匀度、纤维长度和强度对一袋三公斤羊毛进行分类，并识别缺陷。

分级员短缺

同时担任昆士兰羊毛技术咨询小组负责人 的牧羊人迈克·普拉特表示，自2013年以来，昆士兰州一直没有培训羊毛分级员的教育项目。据他所说，该行业一直以最低必要数量的专业人员运作：如果一名分级员生病或离职，几乎不可能找到替代者。

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普拉特估计，该州大约还需要10名分级员。他还指出，目前昆士兰州仅有12家剪羊毛承包商在运营，而在羊毛行业处于鼎盛时期时，这一数字约为100家。

认证与市场

毕业生仍需向澳大利亚羊毛交易所申请认证。之后，他们将能够在澳大利亚各地的剪羊毛点运用所学技能。分级对羊毛销售十分重要，因为不同类别的羊毛具有不同的市场价值。

澳大利亚生产约占全球总量25%的羊毛。羊毛在悉尼、墨尔本和珀斯附近的弗里曼特尔进行拍卖，之后大部分原材料被运往海外加工。普拉特表示，在羊毛收成良好的情况下，一包羊毛的平均价值可达3000美元——可能是五年前的两倍。同时，自新财年开始以来，在自2025年以来上涨7美元后，市场每公斤下跌了2美元。

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