澳大利亚昆士兰州警方逮捕了34岁的费卢加居民瑞安·赛蒙兹，并就涉嫌非法剥夺一名女子人身自由、暴力及涉枪犯罪一案对其提出20项指控。据澳大利亚广播公司新闻报道。

案件情况

据警方称，10月26日，该男子在卡索瓦里海岸费卢加的一处地址用枪支威胁一名女子，随后涉嫌袭击她。执法人员称，他强迫该女子上车，将她带至塔利并将其留在那里。

警方还表示，10月30日，赛蒙兹涉嫌再次强迫该女子在凯恩斯地区阿卢姆巴的另一处地址上车。当天开始搜寻该男子和该女子。

侦探督察凯文·戈恩此前表示，这名女子在据称被违背意愿拘禁期间，连续数天多次遭到袭击。据他称，她于周六上午成功逃脱，并拦下一辆警车。

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逮捕与指控

警方在米亚洛的莫斯曼—丹翠路找到了赛蒙兹并将其逮捕。执法人员称，他还携带了一支短管霰弹枪。

指控包括两项非法剥夺人身自由罪，以及两项在家庭关系中窒息、扼颈或 strangulation 的罪名。他还被指控造成身体伤害、强制控制、危险使用武器行为以及酷刑，这些均为与家庭暴力有关的罪行。

此外，警方还提出五项与武器和爆炸物有关的指控、两项与机动车有关的指控，以及各一项普通袭击和进入住宅意图实施犯罪的指控。另有三项指控涉及未按照承诺到庭。预计该男子将出庭接受凯恩斯地方法院审理。

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