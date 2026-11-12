昆士兰提供戏剧课程的学校减少42所——ABC News Australia

据昆士兰课程与评估管理局的数据，澳大利亚昆士兰州2026年有276所学校开设高中戏剧或实践戏剧课程，比2019年减少42所；2019年共有318所学校提供此类课程。ABC News Australia对此进行了报道。

学生人数下降

Drama Queensland主席斯科特·安德鲁斯在布里斯班一所私立学校任教。他称，目前的情况是戏剧课程招生危机。据他介绍，自2019年引入ATAR以来，昆士兰选择戏剧课程的学生人数下降了近40%。

安德鲁斯将这一趋势与不同科目之间的成绩调整机制联系起来。他表示，学生为获得更高的ATAR而放弃戏剧课程，学校也可能劝阻他们选择调整指标较低的学科。他声称，2025年，戏剧课程获得100分的学生在进行此类调整后会失去约15分。

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呼吁审查该制度

National Advocates for Arts Education主席约翰·桑德斯也表示，学校对高ATAR成绩的关注缩小了学生可选择的科目范围。他说，昆士兰应在奥运会前举办文化奥林匹克活动，而昆士兰表演艺术中心无法找到技术和制作岗位的合格工作人员。

桑德斯表示，该组织七年多来一直在推动审查ATAR、成绩调整规则和戏剧课程。昆士兰课程与评估管理局指出，学校会综合学生需求、教师配备和资源情况，自主决定高中阶段开设的科目。

昆士兰高等教育招生中心解释称，科目之间的成绩调整旨在确保对使用不同学科组合申请高等教育机构的申请者进行公平比较。该中心还呼吁学生根据自身优势、兴趣和未来规划选择科目，而非仅仅为了获得某个特定的ATAR排名。

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