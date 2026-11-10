澳大利亚昆士兰州卫生部长蒂姆·尼科尔斯表示，目前尚未确定公布医疗人力发展规划的时间表。他在8月曾表示，该文件正在完善中，将在今年稍晚些时候发布，澳大利亚广播公司新闻报道。

规划仍在完善中

尼科尔斯在罗克汉普顿回答提问时表示，政府希望妥善制定该规划，而不是为了新闻标题而设定截止日期。他说，完成这项工作后，当局将发布一份民众能够信赖的文件，并应确保在需要的地区配备所需数量的专业人员。

一年前，一项人力需求分析显示，到2032年，昆士兰州将需要6000名新医生和4.6万名医疗卫生工作者。在这项分析后，原计划制定一份规划，说明该州将如何吸引这些专业人员。

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地区之间的不平等

研究还发现，地区与城市区域在医疗卫生工作者配备方面存在差异。在一些相关医疗专业中，地区的人员短缺率高达50%，而72%的人员增长主要发生在城市区域。

昆士兰州医学会主席、副教授埃丽卡·甘农表示，需要一项综合规划来解决人员短缺问题，尤其是在该州的地区和偏远区域。她表示，随着人口增长和老龄化，以及更复杂且往往昂贵的医疗技术的使用，对医疗服务的需求将增加。分析还显示，昆士兰州五分之一的注册医疗卫生工作者已经达到或接近退休年龄。

反对党领袖史蒂文·迈尔斯呼吁尽快公布该规划。与此同时，职业教育部长罗兹·贝茨宣布扩大政府免费的护士培训项目：TAFE新增2000个名额。

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