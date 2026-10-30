澳大利亚昆士兰州议会的议员无视议长帕特·维尔要求彼此尊重并停止人身侮辱的呼吁。在议会周开始时，他向93名议员发表讲话，称议事厅内的争执已变得持续不断，个人敌意正在取代基本的人类体面。据ABC新闻报道。

维尔还提请注意煽动性和不符合议会规范的言辞、议事厅内的严重指控，以及虚假叙事的传播。议长呼吁议员改变议会辩论的文化。

喧闹的质询环节

演讲结束几分钟后，在质询环节中，来自议事厅不同阵营的议员再次开始高声插话。负责青少年司法事务的部长劳拉·格伯在谈及反对党领袖时表示，其前座议员据称正向媒体透露希望更换领导人的信息。议长没有介入。

总检察长黛布·弗雷克林顿也称，反对党领袖的一名同事据称在一次媒体采访中“在背后捅了她一刀”。在工党议员提出异议后，她重申反对党领袖的政治时代已经过去。

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会议结束约一小时后，维尔在接受广播电台612 ABC Brisbane采访时表示，希望议员们的行为能在次日有所改善。他推测，政府的演讲和议会策略可能在他发表讲话之前就已准备好。

对议长的批评

前工党议长约翰·米克尔严厉批评了这一立场。他认为，行政当局故意削弱了议长的权威，而维尔本应立即行使其权力，制止侮辱性言论并提升辩论的基调。

绿党议员迈克尔·伯克曼本周表示，由于议会环境中的攻击性和敌意，他曾寻求心理帮助。他将辩论的基调与昆士兰州的一院制体系联系起来，在该体系下，多数派政府作出决定不需要反对党的选票。

5月，副州长贾罗德·布莱吉在没有证据的情况下称，至少五名议员据称存在亲密关系。在维尔介入后，他撤回了部分此前的言论，但对于随后公开被指控的议员名单，议长没有作出回应。维尔后来表示，他不确定当天自己是否坐在议长席上，尽管议会记录证实他当时在场。

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