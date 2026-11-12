澳大利亚昆士兰州政府正在寻找一个多世纪前去世的奥古斯特·索斯伯恩的继承人，以征用一块面积约10平方米的土地，用于升级霍姆维尤站附近区域。据澳大利亚广播公司新闻报道。

用于道路连接的狭长地块

昆士兰州交通和主干道部正在寻找可能对索斯伯恩遗产拥有权益，或对布里斯班以南宾利地区该土地拥有权利的人士。该地块长16米、宽60厘米。

2026年10月13日，该部门负责人发布了征用这块土地的意向通知。文件指出，该地块用于与交通基础设施有关的目的。针对征用的书面异议须在2026年11月17日前提交。

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霍姆维尤站升级

该土地计划用于Logan and Gold Coast Faster Rail项目框架内霍姆维尤站区域的升级。更新后的项目还包括升级当地道路，以及在斯潘斯路和索斯伯恩街之间修建新的道路连接。

历史学家兼瓶子收藏家德兹·克朗普表示，索斯伯恩家族从瑞典来到这里，并于19世纪70年代定居宾利。奥古斯特·索斯伯恩因生产Beenleigh Soda软饮料而闻名，他还拥有一家啤酒厂，并于1888年担任宾利郡议会成员。

克朗普说，索斯伯恩有11名子女，其中两人在婴儿期去世，该家族经营这家饮料厂直至20世纪30年代。该部门呼吁任何认为自己对索斯伯恩遗产或这块土地拥有权益的人与该机构联系。

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