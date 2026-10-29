在澳大利亚布里斯班，昆士兰警方员工穆阿默尔·努基奇承认在社交网络Threads上发布了九条侮辱性和反犹评论。这名51岁的保护服务组员工被处以九个月的良好行为保证，并被责令支付1000美元，澳大利亚广播公司新闻报道。

案件由布里斯班法院审理

努基奇于1月被捕，并被控41项使用通信服务进行威胁、骚扰或造成冒犯的罪名。在布里斯班地方法院的庭审中，他认罪。其妻子和女儿在听证会上支持他。

法院获悉，这些评论于2024年2月18日至2026年1月2日期间发布在Threads现有帖文下方。努基奇在评论中表达了对暴力和强奸的支持，还在一则含有针对犹太人的反犹表述的帖文下留下了“100”表情符号。

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辩方立场

法庭获悉，努基奇在童年时期目睹波斯尼亚战争中的事件后，被诊断患有创伤后应激障碍。他18岁时来到澳大利亚。据其律师称，加沙近期发生的事件成为被告的触发因素。

辩方还提交了品格证明，其中称努基奇是社区中有贡献的一员。文件提及他在波斯尼亚伊斯兰中心和当地足球俱乐部担任的重要职务。

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