在澳大利亚昆士兰州，一名27岁女子因涉嫌虚假转移交通违法责任而被控诈骗。警方称，这名在布里斯班以南伍德里奇被捕的女子，至少四年来一直在社交媒体上向希望避免驾照被吊销的司机提供服务。调查人员称，共有1266起交通违法、1150个记分以及总额超过60万澳元的罚款被转到她名下，澳大利亚广播公司新闻报道。

在昆士兰州，司机累计12个记分后将面临驾照被吊销的风险。一名警方代表表示，许多据称使用过此类服务的司机可能避免了被禁止驾驶，并继续在道路上行驶。该女子目前被羁押，预计将于本月晚些时候在布里斯班地方法院出庭。

社交媒体广告

澳大利亚广播公司新闻记者在社交媒体上发现了提供所谓“清除”记分服务的广告。帖文发布者提出，可收取费用，将另一人登记为对摄像头记录的违法行为负责的司机。在电话交谈中，记者的交谈对象保证，此类操作不会给参与者带来风险。

律师克里斯蒂·贝尔指出，明知而提供虚假信息、将违法行为转移给他人的人，可能构成刑事犯罪。她表示，付费购买此类服务的人和提供此类服务的人都可能面临责任。

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此前的刑事案件

报道还提到宾·张的案件。2024年2月，他被判处4个月监禁、缓刑12个月，并被禁止驾驶6个月。据澳大利亚广播公司新闻报道，在六年间，他19次向另一名男子付费，以录入虚假的司机信息，并在三起案件中使用了虚构人物。到2022年底，他逃避了5798澳元的罚款和55个记分。

该案的法院裁决指出，该计划的组织者促成了涉及数百名司机的类似违法行为。2012年至2022年间，共提交了1400份虚假的司机提名，使相关人员得以逃避超过42万澳元的罚款。

另一名涉案人员尼古拉斯·约翰·安福特承认犯有诈骗、企图妨碍司法公正以及三项获取或使用他人身份信息的罪名。他于6月被判处三年监禁。警方称，他不当转移了695个记分，其中约144次转移给了三名并不知晓该计划的男子。

格里菲斯大学网络安全专家大卫·塔夫利表示，政府系统本应能够发现重复转移记分的情况。一名州政府代表表示，交通和主干道部、昆士兰州税务局和警方正合作侦测、评估并应对涉嫌诈骗的情况。

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