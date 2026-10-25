在尼日利亚拉各斯，Mile 2地区通往阿帕帕方向的Freeman Market附近两辆集装箱卡车翻覆，一名母亲及其孩子死亡。据Premium Times Nigeria援引《Vanguard》报报道，他们被困在卡车和集装箱下方。

救援行动

拉各斯州交通管理局LASTMA表示，其救援队已转移遇难者遗体并清理事故现场。车辆被引导至附近的辅道通行。

当局出动起重机和重型拖车清理翻覆的卡车和集装箱。作业期间，警察在现场警戒。遇难者遗体被送往亚巴地区的警察太平间。

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事故原因正在调查

LASTMA总经理奥拉莱坎·巴卡雷-奥基呼吁对这起交通事故的原因展开调查。他列举了需要核查的可能因素，包括技术故障、超载、货物分配不当或司机疏忽。

巴卡雷-奥基还呼吁卡车运营商关注车辆技术状况，并确保货物得到妥善固定。这起事故的原因目前尚未确定。

10月6日，Mile 2—Seme公路First Gate附近发生另一起交通事故，涉及两辆卡车、一辆商业巴士和九辆摩托车。四人——三名男性和一名女性——遭受重伤，手臂和腿部骨折。根据LASTMA初步数据，其中一辆卡车可能因刹车失灵而失控，司机已被移交警方调查，并可能被追究责任。

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