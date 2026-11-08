在尼日利亚拉各斯，一辆卡车在格巴加达地区TREM附近、朝奥绍迪方向行驶时侧翻。事故造成一名坐在车辆前驾驶室内的老年乘客死亡。

Premium Times Nigeria报道，援引拉各斯州交通管理局（LASTMA）的消息称。这家机构表示，这辆六轮梅赛德斯-奔驰卡车运载了各种货物，包括密封袋装物品和全新的品牌活动椅。

轮胎在行驶中爆裂

LASTMA表示，卡车在高速行驶时前轮爆裂。司机失去对车辆的控制，随后车辆侧翻。乘客被甩出驾驶室，头部撞到尖锐物体，当场死亡。

LASTMA夜间救援小组人员赶到现场，封锁了该区域，并将死者从道路上转移至拉各斯州紧急医疗服务部门的救护车上。佩德罗警察局和拉各斯州消防救援局的工作人员也参与了此次行动。

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货物不得不转运

该管理局指出，由于货物数量巨大，侧翻的卡车无法立即被移走。货物先被转运至另一辆车，随后该车辆被拖离现场。

LASTMA总经理奥拉莱坎·巴卡雷-奥基称，这名乘客的死亡本可避免，并呼吁重型车辆运营者遵守限速规定，定期检查车辆技术状况。他表示，一旦发生机械故障，超速会使车辆更难控制。

2026年4月，LASTMA曾报告称，1月至3月期间，拉各斯州道路事故造成69人死亡，另有246人受伤。在此期间，还记录了900多起涉及卡车及其他重型车辆的交通违规行为。

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