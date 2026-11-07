据Premium Times Nigeria报道，在尼日利亚拉各斯，警方拘留了警察助理警司奥莫塔约·奥拉吉德。此前，他的武器射出的子弹在阿杰贡莱地区的一次行动中造成一名女孩死亡、另一名女孩受伤。

诺萨穆地区发生冲突

事件发生于11月5日21时30分至22时之间，地点在诺萨穆地区。警方接到Nosamu Boys和Alayabiagba Boys团伙发生冲突的报告后赶到现场。警方表示，冲突参与者因收费问题发生争执，并携带砍刀及其他危险物品。

拉各斯州警方发言人阿比姆博拉·阿德比西表示，奥拉吉德在行动中开枪，击中了两名女孩。两名受害者均被送往Ajeromi General Hospital。其中一人奥莫莱·泰沃随后被转送至位于伊凯贾的拉各斯州立大学教学医院，并在那里死亡。另一名女孩情况稳定，正在接受医疗救治。

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案件调查

警方已缴械并拘留奥拉吉德，案件被移交给州刑事调查部门。警察专员蒂贾尼·法泰前往死者家属处慰问，并保证将进行彻底调查。他还表示，任何被认定有罪的警员都不会受到袒护。

执法部门没有说明开枪是在何种情况下发生的，也没有说明该警员是否故意开枪。今年2月，拉各斯阿拉格巴多地区的另一次警方行动中，两名路人因枪伤死亡。当时，警方确认逮捕了参与该行动的警员，并启动了调查。

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