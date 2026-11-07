在尼日利亚拉各斯，住宅和商业建筑将污水，包括厕所用水，直接排入用于排放雨水的露天排水渠。Premium Times Nigeria的一项调查证实了这一点，其记者在数周内走访了拉各斯岛的多个地区。

该媒体记录到，在布赖莫-伊格博街、奥巴街、阿利街、马西街、卡卡瓦街、奥凯波波街、伊萨莱-甘甘街和阿德尼吉-阿德莱街，以及蒂努布广场附近，有管道将污水排入公共渠道。当地居民和商贩告诉记者，露天排水沟中的难闻气味和受污染的水已成为他们日常生活的一部分。

建筑物下的渠道

在布赖莫-伊格博街、奥巴街及附近街道的部分路段，一些排水渠从建筑物下方穿过，这使其检查和维护变得困难。居民推测，一些业主在排水线路上方扩建了建筑，并利用隐蔽路段排放污水。同时，记者未能独立确定这些建筑物下方的渠道中究竟排放了什么，但在下游记录到了带有刺鼻气味的深色水。

该媒体所描述的做法违反了拉各斯州环境立法。2017年《环境管理与保护法》禁止在排水线路上建设，也禁止向环境排放未经处理的废弃物，适用法规或联邦法律规定的情形除外。建筑规范还要求配备污水排放系统——下水道、经过适当处理的化粪池、污水处理设施或粪坑。

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尽管有检查，问题仍然存在

拉各斯州污水管理办公室告诉该媒体，雨水排水渠应只排放雨水，而不应排放未经处理的污水或粪便废弃物。该机构表示，其会检查相关设施、追踪排水路线、检测水样并回应投诉。如发现违规行为，该机构可要求整改、断开非法管道、查封场所、处以罚款或将案件移交法院。

该办公室称，过去两年中，其已发出数百份整改通知，并查封了数十处住宅和商业设施，其中包括拉各斯岛上的设施。同时，该机构指出，密集开发、狭小地块、老旧基础设施和较高地下水位，使旧建筑安装或升级排水系统变得复杂。

根据州政府的公民问责报告，2024年，排水服务和水资源办公室在排水基础设施建设、清理和修复方面支出了约455.3亿奈拉。这些支出主要涉及排水和防洪；不应将其等同于污水处理资金，后者由另一个机构负责。

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