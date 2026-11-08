在尼日利亚拉各斯的穆尔塔拉·穆罕默德国际机场，34岁的乌干达公民法里达·南苏布加被拘留。尼日利亚国家禁毒执法局（NDLEA）表示，从她身上缴获了87包可卡因，总重量为1.15公斤。据Premium Times Nigeria报道。

登机前被拘留

该机构称，这名女子于11月3日在2号航站楼准备登上前往乌干达的航班时被拘留。执法人员与航空安保人员联合检查乘客，并怀疑这名乘客藏匿了物品。

NDLEA称，这些毒品被固定在她的骨盆区域，并藏在两层内衣下面。经过人身检查后，该女子被带到一个单独的房间，据该机构称，工作人员在那里发现了87包毒品。

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被拘留者的说法

据NDLEA消息，南苏布加在讯问中表示，她于10月29日与教会成员一同来到尼日利亚，参加位于拉各斯伊科通-埃格贝地区的万国犹太教堂举行的祈祷会。

该机构称，该团体的其他成员在会议后返回乌干达，而她留下来为一名住在乌干达、名叫乔伊的人领取可卡因。NDLEA援引她的证词称，乔伊将她介绍给了一名在尼日利亚的联系人。此人据称在起飞当天安排她前往一家酒店，交给她毒品，并建议她将毒品藏在衣服下面。被拘留者还据称表示，她没有就确切的报酬金额达成协议，但预计在运送货物后至少可获得1000美元。

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