巴基斯坦拉合尔地区副专员正式批准于2027年3月12日至14日举行巴桑特节庆祝活动。只有在指定日期、遵守安全规定且不在划定禁区内，才允许放飞风筝，《黎明报》报道。

相关命令正式确认了旁遮普省首席部长玛丽亚姆·纳瓦兹于8月宣布的决定。文件规定，只能使用旁遮普省2025年风筝放飞规则和条例所允许的材料。

材料登记和销售

允许的材料可于2026年9月5日至2027年3月14日期间生产，但必须进行数字登记。此类材料的交易，包括购买、运输和储存，可于2027年2月1日至3月14日期间进行。面向公众的销售将从2月10日持续至3月14日，并且只能由已登记的卖家进行。

制造商、贸易商和销售商必须通过政府eBiz应用程序登记，在获批准的场所展示有效登记证书，并记录库存、销售和货物流动情况。他们必须应地区行政部门授权官员的要求提供这些记录。

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该命令还规定了风筝的最大尺寸。风筝线必须为棉质，并符合有关纤维数量、厚度和涂层的技术要求。处理风筝线时，只允许使用淀粉、米粉和规格为350目的玻璃粉。

禁用材料和区域

禁止制造、销售、运输、储存、携带和使用线轴、经锐利处理的线、金属丝、尼龙dandi部件以及其他带有危险涂层的线。拉合尔的摩托车骑手也必须遵守安全要求，包括安装防护杆。

在飞机降落进场和起飞航线上的区域将禁止放风筝。名单包括纳迪拉巴德、古尔尚阿里殖民区、尼沙特殖民区、巴塔乔克、DHA Lahore的R、S、P和Q街区，以及阿尔费萨尔镇、乔雷普尔、塔朱里和塔杰普拉附近的运河岸路。

拉合尔的巴桑特节在中断18年后于2026年早些时候恢复。该节日于2007年被禁止，原因是锋利的风筝线导致死亡和重伤人数增加，其中包括摩托车骑手及其乘客，此外还有节日鸣枪事件。

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