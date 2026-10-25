拉合尔雨夹冰雹后AQI为133——《快报论坛报》

巴基斯坦拉合尔周六出现降雨和冰雹，此后该市空气质量指数为133。拉合尔在全球污染最严重城市排名中位列第13，《快报论坛报》报道。

拉合尔各地区降水

加朱马塔、尼什塔尔、春吉、沃尔顿、汤希普和哈尔班斯普拉等地区，以及古尔伯格、DHA、模范城和赖温德路沿线均记录到降水。气象部门表示，降水后旁遮普省首府的气温下降：19:00时，最低气温为18.5°C。

污染指数

全球排名于周六约20:00记录。AQI为133被归类为对敏感人群不健康。当时最高指数出现在塞内加尔达喀尔，AQI达到297。随后是马来西亚古晋，指数为208；以及印度孟买，指数为186。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

另一份当地更新将拉合尔列为巴基斯坦污染最严重城市中的第六位，平均AQI为172。监测站记录到GT Road为222、Ravi Road为211、模范城为204。

天气预报

巴基斯坦气象局警告称，古杰兰瓦拉及邻近地区上空存在活跃天气系统。该部门预测拉合尔、锡亚尔科特、纳罗瓦尔、古杰兰瓦拉、谢胡布拉、卡苏尔和邻近地区将出现强风、雷暴和降雨。与此同时，旁遮普省大多数地区在夜间和周日预计以干燥天气为主，而穆里、加利亚特及邻近地区预计将降温并有局部多云。

关注我们在