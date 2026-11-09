巴基斯坦拉合尔首届VXR Festival——虚拟现实与扩展现实节——已开幕。其首届项目名为Between the Prompts // V.1，汇集了来自巴基斯坦、西班牙、法国、加拿大、美国及其他国家的70位艺术家的作品，《黎明报》报道。

算法与图像之间的艺术

艺术节开幕式在Alliance Française de Lahore举行，现场座无虚席。该项目的策展人是Najamul Assar博士和Sara Rajper，Zainab Aamir担任策展助理。该项目探索指令与图像之间的空间：艺术家如何与日益影响视觉内容创作的技术和算法合作。

开幕式展示了16位创作者的作品，其中包括Amna Tariq、Anushi Khalid、Asma Kazmi、Mansoor Ali、Lola Zoido、Marie Lienhard和Sandrine Dumié。参观者通过头戴式设备和屏幕体验沉浸式作品，随后与艺术家进行了交流。

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拉合尔和伊斯兰堡的活动安排

联合策展人Sara Rajper指出，对许多来宾而言，这是他们首次使用头戴式设备观看艺术，而非体验游戏或技术演示。艺术节创始人兼联合策展人Najam博士表示，团队希望在巴基斯坦“按照这些作品自身的条件”呈现它们。

在拉合尔开幕后，项目将继续在Mariam Dawood School of Visual Arts and Design的R Space举行，并于11月12日在Beaconhouse National University举行。11月13日至15日，艺术节将在伊斯兰堡举办活动。VXR Festival是Lahore Digital Arts Festival团队发起的项目，该团队自2019年以来一直支持巴基斯坦的数字艺术和创意技术。

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