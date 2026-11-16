2026年第三季度，拉脱维亚从国外收到的国际包裹数量降至380万件。这比第二季度减少27.2%，当时共记录到520万件此类邮件，LSM English报道。

针对低价邮件的关税

拉脱维亚公共服务监管委员会认为，新关税的引入可能是包裹数量下降的因素之一。自7月1日起，来自第三国的低价值商品适用每件商品3欧元的固定关税，该报道中非正式地将其称为“Temu税”。

欧盟取消了此前对价值不超过150欧元的邮件免征关税的规定。新收费适用于在欧盟以外购买的商品，包括在中国、美国、英国、挪威和瑞士购买的商品。该委员会电子通信和邮政服务部门负责人Ivars Tauniņš指出，海外网店小额购物的额外成本可能改变消费者习惯，并降低对此类配送的需求。

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国内配送增长

与此同时，拉脱维亚境内包裹量增长17.3%，从第二季度的390万件增至第三季度的460万件。从拉脱维亚发出的国际邮件数量达到230万件，环比增长5.5%。

总体而言，所有包裹中43%在国内寄送，57%为国际邮件。Omniva占国内配送的最大份额，为44%；DPD Latvija则处理了25%的境外包裹。收件人通过包裹柜收到530万件包裹，占总数的62%。该国共有六家运营商运营的1918个包裹柜，比上一季度增加25个。

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