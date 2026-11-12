拉脱维亚新执政联盟的构成可能在周六前明朗，部长职位候选人可能于本周或最迟于周一公布。联合名单党议长爱德华兹·斯米尔滕斯表示，波罗的海新闻网络报道称。

关于政府组成的谈判

斯米尔滕斯表示，总理候选人安德里斯·库尔贝格斯必须在本周确定联盟的组成。谈判仍在继续，包括远程进行：前一天，参与者在深夜进行了又一次电话交谈。

斯米尔滕斯驳斥了有关政府组建缓慢的批评，并指出，自库尔贝格斯被提名以来大约过去了一周。他还强调，这一进程必须与现任总理的职责相结合，尤其是代表拉脱维亚利益参加国际会议。

库尔贝格斯此前表示，希望本周能够就联盟伙伴及合作模式达成协议。同时，他指出，在正式宣布前，各党必须就所有问题达成一致，并准备好待签署的文件。

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与民族联盟的对话

联合名单与民族联盟的谈判最为积极。在第二轮谈判期间，库尔贝格斯与该政治力量代表举行了时间最长的会晤，并积极评价了他们的准备工作。民族联盟领导人伊尔泽·因德里克索内表示，双方拥有共同的长期愿景。

拉脱维亚电视台报道称，当时联合名单仅与民族联盟积极沟通，而新团结党和进步党尚未收到参加下一轮磋商的邀请。各方还在讨论相关机制，以防止民族联盟在原则性问题上因反对派的支持而被投票否决。

议会工作

斯米尔滕斯希望议会在下周开始全力运作。为此，需要组建议会委员会并选举其领导层。他提议将这一过程与组阁协调进行，以免委员会主席因被任命为部长而不久后不得不离职。

这位议长表示，联合名单应获得预算委员会主席职位。他还将经济事务委员会列为可能的优先事项，并强调了国防问题的重要性。关于委员会领导职位分配，目前尚未达成最终协议。

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