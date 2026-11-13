拉脱维亚公共交通委员会周五支持在2027年将区域巴士和铁路线路票价平均上调10%。这些调整最迟将于2027年2月15日生效，LSM English报道。

部分线路的新票价

根据拉脱维亚公路运输管理局的数据，里加至科克内塞的火车票将从4.6欧元涨至5.1欧元，里加至普利亚维尼亚斯的票价将从5.2欧元涨至5.8欧元，里加至克鲁斯特皮尔斯的票价将从5.7欧元涨至6.3欧元。里加至道加瓦皮尔斯线路的票价将从8.9欧元涨至9.8欧元，前往因德拉的票价将从11.7欧元涨至12.9欧元。

在区域巴士线路上，从里加前往萨尔杜斯的票价计划从6.2欧元上调至7欧元，前往斯昆达从7.6欧元上调至8.5欧元，前往利耶帕亚从10.6欧元上调至11.9欧元。里加的最低票价将从1.5欧元升至1.7欧元，其他城市将从1.2欧元升至1.3欧元，其他站点将从0.9欧元升至1欧元。

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预计收入

公路运输管理局公共交通部门负责人托马斯·贝库利斯表示，在区域线路网络保持不变的前提下，票价上调每年可带来约320万欧元的额外售票收入。

拉脱维亚2027年国家预算为区域公共交通融资拨款9378万欧元。该国交通部计算称，若出现资金短缺且没有额外预算资金，可能需要关闭约794条巴士线路，乘客出行次数每年将减少逾300万次。现行的“行李票”还计划更名为“行李或动物票”。

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