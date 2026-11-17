在拉脱维亚，代表“联合名单”的候任总理安德里斯·库尔贝格斯公布了新政府的组成及其优先事项。联盟预计将包括“联合名单”和民族联盟，两党在议会共拥有51个席位。正如波罗的海新闻网络报道的那样，这位政治人士还提议任命无党派专家担任若干关键职务。

无党派候选人

Citadele Bank首席经济学家卡尔利斯·普尔盖利斯获提名担任财政部长。Amber Beverage Group董事会成员诺尔蒙兹·斯塔涅维奇斯可能出任卫生部长；他此前曾领导里加东部临床大学医院。

拉脱维亚驻乌兹别克斯坦大使吉尔茨·扬泽姆斯成为外交部长候选人，他自1999年起在外交部门工作。国防部长赖维斯·梅尔尼斯预计将留任，内政部长亚尼斯·东布拉瓦、文化部长瑙里斯·蓬图利斯以及智慧行政和区域发展部长埃德加斯·塔瓦尔斯也将留任。

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联盟构成和优先事项

“联合名单”还提名议员兼农民埃德加斯·普特拉担任农业部长，律师克里什斯·利普尚斯担任交通部长，议员兼企业家埃德加斯·什泰尔马赫斯担任经济部长。切斯拉夫斯·巴特尼亚可能担任教育和科学部长，维耶斯图尔斯·维托夫斯基斯可能担任司法部长。福利部预计将由民族联盟领导人伊尔泽·因德里克索内领导。

库尔贝格斯表示，政府将在工作第一阶段开始重组气候与能源部。在重组完成前，总理将对该领域实施政治监督。新内阁宣布的优先事项包括经济增长、提高公共行政效率、加强安全以及加快决策。

艾纳尔斯·什莱塞尔斯承诺支持政府，但据该媒体报道，“拉脱维亚优先”党并非所有17名议员都准备投票支持政府。

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