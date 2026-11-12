在拉脱维亚，Cybernews研究人员报告称，电信服务提供商CSCTelecom的一个可公开访问数据库包含超过1.25亿条短信。其中包括Swedbank和SEB银行、112紧急服务机构、医疗机构、airBaltic航空公司，以及波罗的海国家数十家零售和服务公司的数据。

据LSM English报道，该数据库覆盖2022年10月至2026年9月期间，并且实时更新。Cybernews表示，这可能使第三方在收件人阅读信息之前看到身份验证代码、密码重置链接和私人信息。

数据库包含哪些数据

该数据库包含CSCTelecom客户名称、收件人电话号码、短信全文以及技术元数据。信息中可能包括一次性代码、临时密码、医疗检测结果、预订信息、含姓名和地址的配送数据、出行日期以及银行交易通知。

Cybernews研究人员于9月底在ClickHouse中发现该数据库。据其数据，仅在9月，该服务就发送了超过300万条短信。除拉脱维亚外，该事件还可能涉及立陶宛和爱沙尼亚的公司和用户。

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银行和Cert.lv的回应

拉脱维亚网络事件响应团队Cert.lv已要求CSCTelecom展开深入调查，以查明相关情况，并评估是否有已确认的迹象表明可能存在来自该公司基础设施的数据泄露。相关信息也已移交执法机构。

SEB表示，其仅有限度地使用CSCTelecom的服务，只用于发送有关养老基金的营销信息。该银行指出，该事件未影响其系统安全、客户敏感数据和资金。Swedbank表示已展开自身调查，暂停使用该服务，并呼吁客户不要因可疑电话、电子邮件或短信而提供密码、个人数据和身份验证代码。

airBaltic也在核查该事件对客户可能造成的影响，并呼吁谨慎对待要求紧急点击链接、确认预订或提供支付或账户信息的消息。

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