拉脱维亚假期期间15名年轻人入院——LSM English

在拉脱维亚秋季学校假期期间，15名受酒精或其他精神活性物质影响的年轻人被送往儿童医院。这是去年同期一周的两倍，尽管医院此类病例的总数正逐渐增加，LSM English报道。

新患者人数增加

儿童医院儿童和青少年心理健康中心负责人卡琳娜·贝内尔特表示，约半数住院者是因药物过量被送医。酒精仍是最常见的中毒原因，但年轻人越来越常将不同物质混用，因此更难预测其对身体的影响。

她表示，今年假期周期间被送往医院的大多数儿童此前并非该机构的患者。去年同期住院的人中，除一名儿童外，几乎所有人此前都曾到该医院就诊，并经常使用精神活性物质。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与年轻人合作的组织的声明

与儿童和年轻人合作的组织表示，饮酒和吸毒病例在越来越小的年龄段被记录到，其中包括小学学生。Laiks jauniešiem协会负责人金茨·扬科夫斯基斯称，在一些年轻人圈子中，吸毒已成为一种时尚，而不愿这样做的人有时很难抵抗周围人的压力。

OPEN Creative Centre创始人埃迪斯·克莱希斯称，来自不同经济条件家庭的儿童都会面临这一问题。他表示，他遇到过的最年轻的电子烟和毒品分销者只有八岁。他还称，自己看到过Snapchat和Telegram上的封闭群组，青少年在其中据称竞相使用安非他明。

专家和非政府组织代表强调，针对有成瘾问题的年轻人的资金不足，且获得帮助的机会不均等。贝内尔特指出，成瘾治疗和预防服务并非在拉脱维亚全境都能获得，而需要帮助的年轻人不能等待数月。

关注我们在