波兰克拉科夫主市场广场发生枪击事件后，15名伤者中有14人仍在医院。马佐夫舍省省长发言人马克西米利安·科索夫斯基表示，一名女患者已离开医疗机构，RMF24报道。

据他介绍，所有住院患者情况稳定。已出院的女子此前在克拉科夫加布里埃尔·纳鲁托维奇市立专科医院接受治疗。

受伤警察的情况

两名警察——雅库布·库利克和阿图尔·莫兰斯基——在与袭击者的交火中受重伤。两人均已脱离药物诱导昏迷状态，据省长发言人称，治疗正朝着有利方向发展。

波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基探望了受伤的执法人员。国家安全局局长巴尔托什·格罗德茨基表示，警察从总统手中获得了波兰复兴勋章军官十字勋章。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

受害者中包括马车夫

四名伤者是在克拉科夫主市场广场工作的马车夫。已出院的女子颈部受伤，接受了取出子弹碎片的手术后回到家中。

另有三名受伤的马车夫——两名女子和一名男子——仍在医疗机构接受治疗。据克拉科夫马车夫协会主席多萝塔·利特维茨卡介绍，该男子腹部中了两枪，已接受手术，目前处于昏迷状态。另一名重伤女马车夫头部受伤，胸部有两处伤口。袭击中还有四匹套在马车上的马受伤。

据该媒体报道，周六，这名24岁的袭击者驾车进入主市场广场，使用自动武器向随机人群开火。6人死亡，另有15人受伤。袭击者于周一早晨在医院死亡。

关注我们在