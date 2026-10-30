南非林波波省警方在定于11月4日举行的地方选举前，将五个投票站确定为中等风险地点。同时，该地区未发现高风险投票站，TimesLIVE报道。

选举安全措施

该省警察总监、陆军中将扬·彼得鲁斯·斯希佩尔斯表示，安全措施旨在保护选民、选举机构工作人员和选举材料，覆盖投票前、投票期间及投票后。他在波洛克瓦内举行的简报会上表示，警力部署将由情报评估和风险水平决定。

警方和其他安全机构通过省级联合行动与情报结构协调工作。该计划包括加强巡逻、收集情报、有针对性的执法行动以及对选举违法行为的调查。南非国防军和国家安全局也参与相关措施。

执法人员将守卫投票站和选举材料，并打击在投票站范围内的恐吓、暴力、破坏行为以及未经授权持有危险武器的行为。斯希佩尔斯呼吁各政党、候选人及其支持者遵守选举行为准则，并尊重不同的政治观点。他还警告不要在社交媒体上传播虚假新闻、未经核实的信息和煽动性消息；他说，这些内容可能引发恐慌和暴力，并削弱对选举进程的信任。

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投票准备工作

南非选举委员会表示，林波波省共有3,037,387名登记选民。该省有五个区、22个市镇、568个市镇选区和3,315个投票区。

省级选举官员伊图梅伦·塞阿内戈指出，已招聘并培训了超过99%的所需选举工作人员。所有批次的选票均已送达，并正在接受质量检查。委员会还批准了341,809张特别选票，相关投票定于11月2日和3日进行。

南非内政部将延长固定和流动办公室的办公时间，以便选民领取身份证明文件，或在文件遗失时获得协助。省道路服务部门工作人员将护送选票，并参与其他选举行动。

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