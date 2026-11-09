立陶宛和波兰正在审理10人案件，检方指控他们代表侵略国俄罗斯联邦的俄罗斯军事情报机构格鲁乌（GRU），在多个欧洲国家策划并实施邮寄包裹纵火。5名被告已在立陶宛出庭，另有5名在华沙受审，Politico Europe报道。

被告中包括63岁的乌克兰公民瓦西里·科瓦奇，他在拉脱维亚生活了30多年。根据立陶宛方面的调查，他参与将装有按摩枕的包裹从里加运往维尔纽斯，这些按摩枕经过改装以藏匿燃烧装置。科瓦奇否认知晓包裹内容、其用途或俄罗斯情报机构的参与。

莱比锡、伯明翰和华沙附近发生火灾

其中一个包裹于2024年7月20日在莱比锡机场起火，当时正准备装上飞往伦敦的DHL货运飞机。火势蔓延至一个航空货运集装箱。据该媒体报道，火灾并未在机上发生，可能是由于航班延误。德国联邦刑事警察局委托编写的一份专家意见认为，蓄意引发火灾的可能性较大。

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两天后，另一个包裹在伯明翰的一处仓库起火。据调查，另外两件寄往波兰的包裹通过DPD服务寄送：其中一件于7月21日在华沙附近的一辆卡车内起火，另一件被波兰调查人员完好缴获。

通过中间人招募

立陶宛国家安全部门在该媒体查阅的一份报告中认为，此次行动是格鲁乌通过Telegram招募中间人和执行者策略的一个例子。根据调查，网络成员接到各自独立的任务，可能并不了解行动的全貌。

根据调查材料，可能的组织者之一是前俄罗斯潜艇指挥官安德烈·巴布罗夫——科瓦奇儿子的教父。他被怀疑通过在波罗的海国家的联系人，协调将改装后的按摩枕从俄罗斯运出。巴布罗夫未回应置评请求，格鲁乌也未回应通过俄罗斯当局新闻处转交的问询。10名被告均称，他们并非有意识地为俄罗斯情报机构工作，并否认恐怖主义指控。

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