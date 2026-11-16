美国爱荷华大学的研究人员发现，患有自闭症谱系障碍的成年人的脑活动在个体之间的差异可能大于没有自闭症的成年人。同时，两组在不同脑系统中的平均活动指标相似。

News-Medical报道了这项研究的结果。该研究由爱荷华大学的多里特·克莱曼和詹姆斯·特雷尔领导。他们分析了此前在印第安纳大学和加州理工学院收集的数据。

分析观看电影时的反应

研究参与者——患有和未患有自闭症谱系障碍的成年人——观看了不同类型的电影：动画片、动作片、浪漫喜剧和惊悚片。研究人员在观看期间记录了脑活动。

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研究团队基于这些数据训练了一个计算模型，以寻找脑活动与场景的声音、视觉和抽象社会特征之间的联系。训练完成后，该模型能够准确预测不同脑系统中的活动。

个体层面的差异

对两组平均结果的比较没有显示模型预测的脑系统活动存在显著差异。然而，将个体参与者与其所在组的平均指标进行比较表明，患有自闭症谱系障碍的人偏离组平均值的程度更大。

在几乎所有被评估的脑系统中都观察到了更高的变异性，但在社会脑系统中最为明显。研究人员表示，这些结果表明有必要更详细地研究个体脑反应，并寻找自闭症谱系障碍人群中的亚群。团队计划查明这些差异如何、在何处以及何时与个体行为特征相关。

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