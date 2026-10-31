黎巴嫩13人因真主党爆炸物案被起诉——Asharq Al-Awsat

黎巴嫩军事法院就一辆载有爆炸物、在贝鲁特与东部贝卡谷地之间公路上被拦截的卡车一案，对13人提出指控。据《中东报》援引黎巴嫩官方国家新闻通讯社报道，其中两名被告在查获货物时被拘留，另有11人仍在逃，并被缺席起诉。

指控与查获的货物

案件已移交军事法院调查法官克洛德·加内姆。根据国家通讯社的消息，指控涉及危害国家内部安全罪、持有武器和爆炸物，以及为破坏国家权力而组建非法团体。

案件中的5名涉案人员仅以绰号被识别，因为他们的真实姓名尚未确定。两名被拘留者仍被羁押。

司法官员称，卡车内装有780公斤爆炸物。具体而言，货物包括各250公斤的TNT和C-4塑性炸药。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

真主党的立场

货物被查获后，真主党承认这些爆炸物属于该组织。该组织表示，这些爆炸物原计划用于对付黎巴嫩南部的以色列军队。该组织还称，已向黎巴嫩当局提出要求，要求归还货物并释放两名被拘留者。

爆炸物被查获在黎巴嫩引发了激烈的公开讨论。消息来源指出，在要求该组织解除武装的压力不断加大的背景下，一些讨论参与者指控真主党策划杀害国内反对者。

3月，在最近一场战争开始后，黎巴嫩政府宣布真主党的军事活动非法。该组织拒绝承认这一决定。

关注我们在