黎巴嫩北部克莱亚特的勒内·穆阿瓦德机场将于12月14日开始运营定期商业航班。总理纳瓦夫·萨拉姆在有关启动准备工作的会议后表示，据《The National》报道。

订票与测试飞行

乘客从周日起即可预订从该机场出发的机票。当天，当局预计将公布初步航班时刻表以及机场将运营的航线清单。

测试飞行计划于11月22日进行，当天是黎巴嫩独立日，也是勒内·穆阿瓦德遇刺周年纪念日。黎巴嫩前总统勒内·穆阿瓦德于1989年当选后不久遭杀害。作为重新启动的一部分，该机场以他的名字命名。

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缓解贝鲁特机场压力

克莱亚特机场位于叙利亚边境附近，数十年来主要被用作军事设施，尽管曾多次有人提议将其开放给民用航空。黎巴嫩军方已根据去年制定的总体规划参与重建工作。

纳瓦夫·萨拉姆表示，机场启用将为该国经济和旅游业发展带来新的机遇。预计在运营第一年，该机场可服务约11.4万名乘客，并将部分减轻贝鲁特拉菲克·哈里里国际机场的负担；该机场目前是黎巴嫩唯一的商业客运机场。

此外，低成本航空公司Fly Beirut计划于明年夏季开始在黎巴嫩运营，机队由5架空客A320飞机组成。该公司所有者中东航空公司的负责人今年6月表示，该航空公司预计将飞往迪拜、伊斯坦布尔、巴黎、哥本哈根、柏林、阿姆斯特丹和杜塞尔多夫等地。

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