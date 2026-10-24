黎巴嫩居民和分析人士对以色列在定于10月27日举行选举后改变对黎政策的前景持怀疑态度。正如半岛电视台报道，该媒体的受访者不相信以色列领导层更迭会导致结束对黎巴嫩南部部分地区的占领，或对其政策作出实质性调整。

贝鲁特居民、律师福阿德·德布斯表示，即使以色列发生政权更迭，他也不期待黎巴嫩的处境出现重大变化。他认为，国内政治变化可能只会带来旨在改善外界对以色列社会和政策观感的小幅举措。

不信任候选人的承诺

中东政策解放研究所的卡里姆·萨菲耶丁指出，在选举前夕，没有任何竞选参与者承诺撤军，也没有人将黎巴嫩南部的局势称为危机或错误。他认为，以色列政治建制派对黎巴嫩的总体态度并不取决于具体哪个政府执政。

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自2023年10月以来，以色列与黎巴嫩组织真主党一直进行不同强度的敌对行动。今年6月，以色列和黎巴嫩政府在美国斡旋下签署了一项框架协议，其中规定以色列军队分阶段从黎巴嫩撤出。真主党拒绝直接谈判。尽管达成了协议，据半岛电视台报道，以色列仍继续占领黎巴嫩南部的大片地区，并系统性地拆毁数十个村庄的房屋和基础设施。

内塔尼亚胡的对手

报道称，总理本雅明·内塔尼亚胡在选举中的主要对手是“亚沙尔”党领袖加迪·艾森科特，他曾任将军和以色列军队总参谋长。艾森科特曾在2006年以色列对黎巴嫩战争期间指挥北部战线。他也被称为“达希耶”原则的作者，该原则 предусматривает 造成不成比例的损害和破坏。

黎巴嫩研究人员兼播客主播埃利亚·阿尤布指出，内塔尼亚胡的对手对他的批评主要涉及国内政策和安全问题，而非战争的人道主义或人权层面。萨菲耶丁将当前局势描述为长期的“非战非和”状态，并认为这种状态可能持续很长时间。

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