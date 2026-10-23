黎巴嫩司法机构已对被拘留者海萨姆·阿姆哈兹的妻子以及一名卡车车主发布通缉通知；该卡车曾在一起与真主党有关的案件中运送爆炸物。两人均被传唤至黎巴嫩陆军情报局接受讯问，但均未到场，并且据一名司法消息人士称，他们正在藏匿，Asharq Al-Awsat报道。

新的通缉通知

该消息人士称，这些通知由军事法庭政府专员、法官克劳德·加尼姆发布。调查人员也在确认其他可能参与运送爆炸物货物的人员。

这些通缉通知补充了本案被通缉人员名单。与此同时，将两名被称为萨杰德和祖尔菲卡尔的真主党官员带来接受讯问的命令至今尚未执行。

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调查进展

据该媒体报道，真主党拒绝将被通缉的组织成员移交给黎巴嫩当局，并要求归还卡车和爆炸物货物。该组织还表示，将把任何拘留其官员或成员的企图视为“以色列侵略”。

初步调查由黎巴嫩陆军情报部门和内部安全部队信息处同时进行。他们正在核查被拘留者阿里·库尔迪和海萨姆·阿姆哈兹手机中的数据，以及阿姆哈兹妻子手机中的数据。

获得的信息正与案件的其他材料进行比对，重点关注通信内容以及在分析过程中发现的联系人。该司法消息人士指出，目前尚无关于进一步行动的最终结论或决定。

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