黎巴嫩超过百万人面临严重粮食短缺——Asharq Al-Awsat

联合国和黎巴嫩农业部警告称，黎巴嫩有超过100万人生活在严重粮食不安全状况中。近四分之一的人口处于粮食不安全危机级别或更糟糕的境况，Asharq Al-Awsat报道。

处于危机中的人数可能增加

联合国粮食及农业组织、世界粮食计划署和黎巴嫩农业部在一份联合声明中表示，到明年年中，面临严重粮食短缺的人数可能增至115万。相关组织呼吁采取紧急行动以缓解局势。

根据联合国的定义，这一级别的粮食不安全意味着家庭面临营养不良，或只能通过紧急措施满足最低需求，其中包括出售资产。

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南部和贫困地区的情况最为严峻

黎巴嫩南部受冲突影响地区，以及该国北部和东部贫困地区的状况最令人担忧。联合国指出，就业机会有限、民众储蓄耗尽、高负债水平，以及食品、燃料和其他生活必需品的支出，均给家庭预算带来压力。

自2023年以来，黎巴嫩经历了与邻国以色列的两场战争，同时正努力克服始于2019年的经济危机。该国当局估计，以色列与真主党之间两场战争的成本约为270亿美元。贝鲁特还在就国际货币基金组织的财政援助进行谈判，但尚未实施该机构为拨付资金所要求的改革。

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