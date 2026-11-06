在黎巴嫩，军事调查法官加达·阿布·阿尔万下令拘押阿里·库尔迪和海萨姆·阿姆哈兹，案件涉及一辆约一个月前在该国东部达赫尔·拜达尔检查站被拦截、载有爆炸物的卡车。据Asharq Al-Awsat报道，该决定是在两名男子在其律师马安·阿萨阿德在场的情况下接受讯问后作出的。

13名涉案人员面临指控

该诉讼基于军事法庭政府专员克洛德·加内姆对两名被拘押者以及另外11名仍在逃的真主党成员提出的指控。被指控的行为包括危害国家内部安全、违反政府决定、持有武器和爆炸物，以及建立旨在削弱国家权威的非法组织。

据该报司法消息人士称，库尔迪和阿姆哈兹在讯问中重复了此前向军事情报部门作出的证词。他们表示，既不知道爆炸物的目的地，也不知道其使用目的。被拘押者称，他们在贝卡谷地巴勒贝克从易卜拉欣·侯赛因处取得爆炸物，侯赛因又名萨杰德；他们原计划将其送往贝鲁特南郊穆沙拉菲耶地区的比拉勒·萨布里，后者又名祖尔·菲卡尔。

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调查等待手机数据

阿布·阿尔万法官正在等待由内部安全部队信息部门开展的初步调查材料。具体而言，涉及对库尔迪、阿姆哈兹及其妻子佩里娜·克里绍纳手机的分析。关注此案的消息人士认为，这些数据可能包含重要信息，并成为进一步讯问的依据。

同时代表仍在逃涉案人员的律师马安·阿萨阿德提出了初步程序异议。因此，对他们的讯问被推迟至11月17日。法官已将异议交给克洛德·加内姆征求意见，然后再作出决定。

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