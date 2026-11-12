黎巴嫩环境部长塔玛拉·埃尔-泽因表示，2023年10月至2026年9月，该国因军事行动损失了1.6万公顷森林。她表示，这一数字是通常年度树木覆盖损失量的十倍以上，后者约为1500公顷。

据《The National》报道，埃尔-泽因将环境损失与以色列在黎巴嫩的行动联系起来。她称，森林遭到白磷弹药或常规弹药焚毁，连根拔除树木以及用草甘膦处理该国南部部分地区造成了额外破坏。

对气候目标的威胁

这位部长强调，森林遭毁使黎巴嫩更难履行气候承诺，因为森林覆盖能够吸收碳。她还表示，以色列军队驻扎在黎巴嫩南部部分地区，阻碍了对受损地区的监测和恢复。

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黎巴嫩是《巴黎气候协定》缔约方，计划在2050年前实现净零排放。根据其国家自主贡献，该国打算在2035年前至少减少22%的排放，并使四分之一的电力来自可再生能源。

恢复资金不足

埃尔-泽因估计，到2035年的国家气候变化适应计划需要110亿美元。同时，她估计自2023年以来冲突造成的损失和损害超过200亿美元。这位部长认为，重建可以与气候适应型解决方案相结合，但这需要额外投资。

联合国数据显示，截至10月底，黎巴嫩仍有超过30万人流离失所。冲突还导致产生约2600万吨废墟。黎巴嫩代表团计划在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会上提出，为受战争影响国家加快获得气候融资的问题。

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