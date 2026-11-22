在英国伦敦，布里斯托尔在Premiership Women’s Rugby赛季揭幕战中以48比21击败哈勒昆斯。全卫埃莉·基尔丹在代表新球队的首秀中，面对旧主完成两次达阵。据《卫报》报道，这名橄榄球运动员在离开哈勒昆斯五个月后重返斯托普球场。

首秀两次达阵

哈勒昆斯凭借玛雅·米勒的达阵率先得分，但布里斯托尔很快由雷内卡·邦纳的达阵作出回应。随后基尔丹得分，但她没有在旧主的场地上庆祝这次达阵。半场结束前，邦纳和基尔丹又各添一次达阵，布里斯托尔以22比14领先。

司职飞接锋的梅丽尔·史密斯三次转换射门未中，让主队仍有逆转的机会。下半场开始后不久，布里斯托尔扩大领先优势：米莉·海厄特利用低平踢球，将球压入得分区。此后米莉·戴维得分，哈勒昆斯则由埃拉·克罗马克达阵回应，后者还完成了自己达阵后的转换。比赛末段，客队扩大比分优势，并凭借奖励积分赢得客场胜利。

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基尔丹的表现

布里斯托尔主教练斯科特·劳森赛前表示，转会至这家英格兰西部俱乐部将帮助27岁的基尔丹展现最佳状态。本场比赛中，她是进攻端的关键球员之一：对手对她给予更多关注，这为边锋邦纳和戴维创造了更多空间。两人也各自完成两次达阵。

10月，基尔丹在英格兰队参加WXV赛事的最后两场比赛中都坐在替补席上。球队主教练约翰·米切尔希望看到她表现得更稳定。第二轮比赛中，布里斯托尔将主场迎战埃克塞特，而哈勒昆斯将与特雷尔芬德斯进行伦敦德比。

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