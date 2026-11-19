在英国伦敦，切尔西在一场女足欧冠比赛中以1比0战胜法国的巴黎圣日耳曼。韦尔勒·布尔曼在比赛末段打入制胜球，她在角球传中后于近门柱将球捅入球门。

据《卫报》报道，这场胜利暂时让这家伦敦俱乐部升至联赛阶段积分榜首位。上一轮，索尼娅·邦帕斯托的球队与瑞典的赫根0比0战平，跌出可直接晋级的前四名球队之列。

占优却未进球

切尔西在上半场的控球率为64%，但未能立即突破巴黎女足的防线。中场休息前，主队完成了7次射门，对手为6次，但她们制造的危险机会不多。巴黎圣日耳曼成功限制了埃莉·卡彭特的发挥；在前锋梅尔温·马拉尔受伤后，她成为切尔西进攻端的主要选择之一。

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下半场，梅尔韦·坎金加完成客队首次射正，但切尔西门将汉娜·汉普顿在近门柱化解了这次射门。第60分钟，邦帕斯托派上了艾琳·卡斯伯特、滨野舞香和露西·布龙泽。

角球后的进球

比赛末段，肖克·尼斯肯换下阿吉·比弗-琼斯，并不久后迫使巴黎圣日耳曼门将卡塔日娜·凯津内克作出一次艰难扑救。随后获得的角球中，巴黎女足未能在卡斯伯特传中后将球解围，布尔曼抓住了机会。

巴黎圣日耳曼抵达伦敦时，受伤的队长萨基娜·卡尔绍伊和前锋罗梅·洛伊赫特均未随队。失利后，这家法国俱乐部仍排在联赛阶段积分榜第10位，并接近附加赛区的边缘。

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